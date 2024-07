KVC Westerlo heeft versterking beet: "Ik ben ontzettend trots dat het rond is"

Het zat er al even aan te komen, maar de transfer zal er nu zeker aankomen. Emin Bayram gaat voor vier seizoenen bij KVC Westerlo tekenen.

Afgelopen seizoen huurde KVC Westerlo de verdediger nog van Galatasaray. Daar wordt hij trouwens ook graag gezien. Naar verluidt zouden supporters zelfs een petitie zijn opgestart om hem te houden.

Hij kon overtuigen in de Westelse defensie. Zelfs Belgische topclubs mengden zich in de strijd, maar zij vissen dus achter het net, want de deal zal doorgaan. Zijn medische tests worden morgen afgelegd.

"Het heeft lang geduurd, maar ik ben ontzettend trots dat het rond is", reageerde technisch directeur Francesco Carratta bij Gazet van Antwerpen.

"Beter laat dan nooit. Emin en wij wilden graag met elkaar verder. Het is een speler met veel potentieel. Hij was vorig seizoen in de strijd om het behoud een grote steunpilaar. Hij kan ons helpen en wij hem in wat ongetwijfeld een tussenstap is."

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 4 miljoen euro. Hij kwam al 24 keer in actie voor de Kemphanen, waarin hij één doelpunt kon maken en goed was voor twee assists.