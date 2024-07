Pep Guardiola komt met belangrijke update over situatie van Kevin De Bruyne: "Dat heeft de club tegen mij gezegd..."

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kevin De Bruyne gaat zijn laatste contractjaar in bij Manchester City. De Rode Duivel zal zeer binnenkort dus over zijn toekomst moeten beslissen.

Kevin De Bruyne zal snel een keuze moeten gaan maken over zijn toekomst. Het is geen geheim meer dat er interesse is vanuit Saudi-Arabië voor de middenvelder.

Maar die zouden volgens Pep Guardiola dan ook nog geen bod hebben gedaan op hem. "Nee, ik heb niet rechtstreeks met hem gesproken, maar de club heeft me laten weten dat ze geen aanbiedingen hebben gekregen", vertelde de coach bij CityXtra.

"Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik zou natuurlijk graag zien dat hij blijft", gaat Guardiola verder. Op zijn 33e is KDB nog steeds een van de belangrijkste spelers bij City. Misschien zelfs de belangrijkste.

De Bruyne kwam werd in de zomer van 2015 weggehaald bij Wolfsburg. Sindsdien speelde hij 382 wedstrijden voor Manchester City waarin hij goed was voor 102 doelpunten en 170 assists.

"Hij won het krediet om over zijn toekomst te beslissen, voor zichzelf. Wat hij voor onze club heeft gedaan is enorm, daarom moet hij zelf beslissen. De informatie die ik nu heb, is dat hij blijft", besluit Guardiola.