Beerschot komt met goed nieuws voor wedstrijd tegen Union

Beerschot speelt haar tweede competitiewedstrijd vrijdag tegen Union. De club kreeg al goed nieuws te horen voor de wedstrijd.

Beerschot is terug in de Jupiler Pro League en kon al meteen een punt pakken tegen OH Leuven. Het werd 0-0 op het Kiel.

Vrijdag speelt de club uit Antwerpen haar tweede wedstrijd van het seizoen tegen Union SG. De club kreeg goed nieuws te horen, enkele dagen voor de wedstrijd.

Ewan Henderson is namelijk speelgerechtigd voor het duel met de Brusselaars. Tegen OH Leuven kon hij nog niet meedoen omdat niet al het papierwerk in orde was.

De 24-jarige Schot traint nu mee met de groep. Het blijft dus nog even afwachten of hij ook al effectief zal spelen op vrijdag.