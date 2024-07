Wat nu met Arnaud Bodart bij Standard? 'Doelman heeft aanbod van Belgische club geweigerd'

Standard moet waarschijnlijk afscheid nemen van Arnaud Bodart tijdens deze transferperiode. De doelman wil de club verlaten, maar had voorlopig nog geen succes in het vinden van een nieuwe club.

Arnaud Bodart is nog altijd een dossier dat bij Standard op tafel ligt. De doelman wil een nieuwe uitdaging en de club kan dan nog wat cashen.

De 26-jarige doelman wil graag een nieuwe stap zetten in zijn carrière. Op dit moment speelt hij nog steeds bij Standard, maar de situatie zou binnenkort kunnen veranderen.

Bodart werd de afgelopen weken benaderd door AS Roma, die hem als de back-up van Mile Svilar wilde hebben. De onderhandelingen liepen spaak, vooral omdat Standard zijn eisen had aangescherpt.

In een verklaring heeft 'La Famille des Rouches' verslag uitgebracht over wat er is besproken tijdens een vergadering met CEO Pierre Locht, waarbij ook werd gesproken over de situatie van Bodart. 'Bodart is teleurgesteld dat hij niet naar Roma is gegaan (geen redelijk bod) en hij heeft een kans in België afgewezen', klinkt het.

Zijn toekomst lijkt zo nog best onzeker te zijn. 'De twee partijen blijven met elkaar praten om te proberen een oplossing te vinden voor zijn vertrek.'