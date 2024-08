'Lommel SK wil versterking gaan halen bij Club Brugge'

Lommel SK werd afgelopen seizoen zwaar teleurgesteld op het einde. Na een goed seizoen in de CPL te hebben gespeeld, won de club ook nog eens de Promotion Play-offs.

Daarna kwam het uit tegen KV Kortrijk, maar verloren de Limburgers uiteindelijk beide baragewedstrijden. Geen 1A dus voor Lommel dit seizoen.

Maar de club toont ambitie en wil opnieuw meestrijden voor de promotie. Er wordt veel gedaan om nu een stevige kern samen te stellen voor het nieuwe seizoen.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Lommel haar oog laten vallen op Mohamed Salah, van Club Brugge. Daar komt hij voornamelijk uit voor Club NXT.

Er zouden gesprekken gaande zijn om de aanvallende middenvelder naar het Soevereinstadion te halen. Salah maakte in de Jupiler Pro League al zijn debuut met Union SG, waar hij bij de beloften actief was tot de zomer van 2023. Toen vertrok hij naar Club Brugge.

🔵⚫️ Infos #Clubbrugge :

🇧🇪🇲🇦 Club Nxt now going to make some spaces on the right side to balance their team next season in Challenger Pro League... Mohamed Salah El Boukammiri aka 'Mo Salah' now likely to leave the club as #LommelSK's very interested on the offensive… pic.twitter.com/fBoSjqdgRv