Cercle Brugge neemt eerste Europese horde, maar coach Miron Muslic spreekt stevige ambitie uit

Cercle Brugge heeft zich donderdagavond geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League tegen het Noorse Molde. Bij Cercle is de ambitie alvast duidelijk.

Cercle Brugge speelde donderdag zijn eerste Europese thuiswedstrijd in veertien jaar. Het kostte bloed, zweet en tranen, maar Cercle won wel met 1-0 van Kilmarnock. Donderdag al trekt Cercle naar Molde voor de derde voorronde.

"Molde wordt een nieuwe uitdaging en het is fantastisch om dit mee te pikken", zei verdediger Christiaan Ravych achteraf. "We zijn een van de jongste, zo niet de jongste ploeg van Europa en dat maakt het allemaal nog wat mooier en intenser."

Muslic wil Europese groepsfase halen

Ook kapitein Thibo Somers beseft dat het tegen Molde moeilijker wordt dan tegen Kilmarnock. "Dat wordt een ander paar mouwen, maar we gaan wel vol voor het Europese verhaal. Zoals we in elke match doen."

"Dit is de eerste stap die we nu zetten en er zijn er nog veel te gaan, daar leef je als voetballer voor." Coach Miron Muslic is alvast duidelijk over de ambitie. "De volgende stap is Molde, maar Europa betekent niet alleen kwalificatiewedstrijden."

"Het is de groepsfase, dat is het doel", zei hij duidelijk. Als Cercle ook voorbij Molde gaat, dan zijn de Bruggelingen alvast zeker van de groepsfase van de Conference League.