Club Brugge-coach Nicky Hayen verklapt dat speler Club Brugge naar alle waarschijnlijkheid zal verlaten: "Ik hoop dat we er nog even van kunnen genieten"

Club Brugge is niet van plan om nog veel actie te ondernemen op de transfermarkt, al moet er op uitgaand vlak nog wel wat gebeuren. Raphael Onyedika zou deze zomer nog moeten vertrekken, dat bevestigde ook coach Nicky Hayen.

Club Brugge deed al enkele mooie transfers deze zomer en was al vroeg 'klaar' op de transfermarkt. Toch moet en voor een aantal spelers nog een oplossing gezocht worden. Van anderen wordt dan weer verwacht dat ze sowieso een club vinden en andere oorden opzoeken.

Raphael Onyedika is daar eentje van. Hij maakte enorm veel indruk bij blauw-zwart, en zal deze zomer een mooie transfer kunnen versieren. Nicky Hayen bevestigde dat.

"Die kans is reëel", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad op zijn persconferentie. "Op het einde van vorig seizoen was daar ook al sprake van. We werken met de spelers die er zijn en ons huiswerk is ondertussen al gedaan (Ardon Jashari werd al aangetrokken n.v.d.r.)."

"Onyedika was vorige week wat ziek en is nog steeds niet honderd procent fit. Maar hij heeft ondertussen wel al laten zien welke waarde hij heeft voor het team. Dus ik hoop dat we daar nog even van kunnen genieten", hint hij naar zijn vertrek.

Onyedika werd twee jaar geleden voor 9,5 miljoen euro naar Club Brugge gehaald. Hij zou interesse kunnen genieten uit de Premier League en uit Saudi-Arabië.