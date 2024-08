Doku en De Bruyne zullen zich meer moeten haasten: Manchester City krijgt hilarische monsterboete

Manchester City heeft een boete opgelegd gekregen van de Premier League. Die heeft deze keer niets te maken met een mogelijke schending van de financiële fair play-regels, maar wel vanwege ... te veel opgelopen vertragingen.

Het is een behoorlijke boete die Manchester City aan de Premier League moet betalen, en ook behoorlijk bitter te noemen. Zoals de Engelse instantie heeft aangekondigd, is de club uit Manchester beboet omdat ze te vaak te laat het veld betraden.

Dat kon zowel bij de aftrap zijn of na de rust. Manchester City zou liefst 22(!) keer te laat of buiten de toegewezen tijd uit de kleedkamers zijn gekomen tijdens de twee voorbije seizoenen, wat de Citizens een stevige boete van 2,3 miljoen euro oplevert.

Manchester City heeft namelijk de 'regel L.33' van de Premier League overtreden die verplichtingen oplegt met betrekking tot de aftrap en hervatting van wedstrijden. Deze regel waarborgt dat de Engelse competitie op tijd wordt uitgezonden en Manchester City heeft in totaal 39 minuten en 52 seconden vertraging opgelopen over twee seizoenen.

22 overtredingen op twee seizoenen

De club van Kevin De Bruyne en Jérémy Doku heeft de straf aanvaard en moet deze binnen twee weken betalen. Het zal nodig zijn om iets sneller uit de kleedkamers te komen in de toekomst, aangezien 18 van de 22 overtredingen betrekking hadden op de hervatting van de wedstrijd na de rust.

Of ze bij Manchester City hun hand zullen omdraaien voor de boete van meer dan twee miljoen euro is nog een andere vraag, maar gezellig is het sowieso niet. Aan KDB & co om dus iets sneller te gaan werken tijdens de rust.