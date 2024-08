📷 'Vertrek van Balikwisha bij Royal Antwerp FC sleept aan en daar is een reden voor'

De interesse van Celtic FC voor Michel-Ange Balikwisha is bijzonder groot. De Schotse club wil hem dan ook heel graag zo snel mogelijk aan boord hebben.

De Schotse club heeft al de nodige gesprekken met de speler gevoerd. Ook trainer Brendan Rogers heeft met Balikwisha aan tafel gezeten richting de toekomst.

Maar daar blijft het voorlopig bij, zo is er op dit moment te horen. Transferjournalist Sacha Tavolieri laat op zijn sociale media weten dat de deal voorlopig vastzit.

De reden daartoe is dat Royal Antwerp FC op dit moment te hoge eisen stelt volgens Celtic, zo klinkt het. Daar willen ze bij Celtic niet in meegaan.

De interesse voor onze landgenoot komt ook niet alleen van Celtic. Ook ploegen uit de Bundesliga en Ligue 1 tonen de nodige interesse voor Balikwisha.

😐☘️ #CelticFC’s interest for Michel-Ange Balikwisha is at a standstill. Requests of Royal #Antwerp FC are currently too high for the Scottish club. #Bundesliga & #Ligue1 clubs still watching the profile.

⏳ Wait&See… #mercato #RAFC #JPL https://t.co/BFgH7CDZnm pic.twitter.com/jzgcpg6uyY