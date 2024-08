Hoop groeit: Opvallend figuur in de tribunes tijdens duel tussen Standard en Club Brugge

Standard gaf vanavond Club Brugge partij. In de tribune werd alvast een opvallend figuur gespot.

Al maandenlang wordt de naam van Lucien D'Onofrio genoemd in de wandelgangen van Sclessin in het kader van de overname van de club na de ineenstorting van 777 Partners.

Volgens de laatste berichten behoort de voormalige sterke man van de Rouches nog steeds tot de meest serieuze opties om de deal rond te krijgen, omringd door Indiase investeerders.

Afgelopen zondag was het niet alleen zijn naam die werd genoemd in de Vurige Stede: Lucien D'Onofrio was aanwezig in levenden lijve om de wedstrijd tegen Club Brugge bij te wonen.

De aanwezigheid van Lucien D'Onofrio is de supporters niet ontgaan

Hij werd gespot in de loges, aandachtig de wedstrijd volgend. Zijn openbare verschijning betekent niet dat er al iets beklonken is, maar voorspelt mogelijk wel de voortzetting van de mogelijke verkoop.

De fans van Standard zijn alvast blij dat D'Onofrio iets voor de club wil betekenen. Het is uitkijken of er binnenkort nieuws te rapen valt over de mogelijke overname van de club.