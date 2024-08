Hugo Siquet doet straffe bekentenis over achterliggende reden van transfer naar Club Brugge

Hugo Siquet maakte deze zomer de overstap naar Club Brugge. Dat doet hij met een duidelijke bedoeling richting toekomst.

Hugo Siquet verliet SC Freiburg en tekende een contract voor vier seizoenen bij Club Brugge. Een bewuste keuze, want er waren genoeg opties in het buitenland.

“Toulouse was de grootste club die mij wilde, maar ik vond dat ik in België eerst nog een stap moest zetten. Een vrij makkelijke beslissing”, zegt Siquet over zijn transfer aan Het Nieuwsblad.

Die transfer maakt hij met een duidelijk achterliggende bedoeling. “Het was deze zomer een kleine teleurstelling dat ik niet mee mocht naar het EK. Stap voor stap hoop ik om vaker Rode Duivel te worden.”

Club Brugge moet daarvoor als springplank dienen. “Ik denk dat deze transfer daarbij kan helpen, Club is een echte topclub. Alles is hier aanwezig om beter te worden. Er is ook dat Champions League-ticket, al was Europa of Conference League even goed.”

Siquet keek zijn ogen uit bij blauwzwart. “De fitnessruimte, de voeding, de slaapbegeleiding: er is zo veel aandacht voor details. Dat is wat Club zo succesvol maakt. Er zijn geen excuses om niet te presteren.”