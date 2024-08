Genk krijgt broodnodige versterking: vijfjarig contract wordt vandaag getekend

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

KRC Genk gaat zijn selectie uitbreiden met de Oostenrijkse belofteninternational Nikolas Sattlberger. De 20-jarige defensieve middenvelder zal een vijfjarig contract tekenen en zijn carrière voortzetten in de Cegeka Arena.

Met deze aanwinst hoopt Genk zijn middenveld te versterken en meer stabiliteit te bieden in de defensieve linie. Sattlberger is momenteel in België om de vereiste fysieke en medische tests af te leggen.

De jonge middenvelder heeft al enige tijd een overeenkomst met KRC Genk, maar de officiële deal werd vertraagd door een poging van AA Gent om hem over te halen met een verhoogd bod. Ondanks die kaappoging koos Sattlberger resoluut voor Genk.

Na een periode van onderhandelingen bereikten KRC Genk en Rapid Wien op zondag uiteindelijk een akkoord. De transfersom voor Sattlberger bedraagt naar verluidt ongeveer 1,7 miljoen euro.

Het bedrag bleef relatief laag omdat de speler in zijn laatste contractjaar zat en weigerde zijn contract bij Rapid Wien te verlengen. Sattlberger is een veelbelovend talent dat al op jonge leeftijd indruk heeft gemaakt bij Rapid Wien en de Oostenrijkse beloftenploeg.

De komst van Sattlberger naar de Cegeka Arena past in de strategie van KRC Genk om jonge, getalenteerde spelers aan te trekken en te ontwikkelen. Met een vijfjarig contract krijgt hij de tijd om er zich verder te ontwikkelen.