Hein Vanhaezebrouck ziet grote problemen bij KRC Genk: "Daardoor gaat het mis"

KRC Genk ging afgelopen weekend met 3-1 de boot in tegen OH Leuven. Er liepen allerlei zaken mis, dat heeft ook Hein Vanhaezebrouck gezien.

Het moet beter bij KRC Genk, dat is duidelijk. Na 1 op 6 te pakken tegen Standard en OH Leuven kunnen we niet van een geslaagde competitiestart spreken.

Hein Vanhaezebrouck ziet dat het op de flanken misloopt. "Spelers als Ito of Paintsil zie ik daar niet meer lopen. Niet dat OH Leuven zozeer verdiende om te winnen maar Fadera en Bonsu Baah op die flanken, dat is niet hetzelfde niveau. Ito en Paintsil hadden op een goeie diagonale bal slechts één georiënteerde controle voorwaarts nodig om te scoren komen", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Fadera, een harde werker, heeft er twee of drie nodig en staat dan nog niet richting doel georiënteerd. Hij werd ook gebruikt als restverdediging bij corners voor Genk. Nochtans moet degene die achterblijft een sleutel op de deur zijn. Een zekerheid", gaat hij verder.

"Twee keer gaat het daardoor mis. De eerste goal komt na een misverstand tussen Fadera en de doelman. Een tweede goal, die afgekeurd wordt, komt ook doordat Fadera verkeerd uitstapt. Ik ben benieuwd wie zondag tegen Club Brugge achterin zal blijven bij de spelhervattingen."

Maar volgens Vanhaezebrouck is er nog een groter probleem. "Vooral op het middenveld zijn ze op de sukkel", weet hij. "Achteraf gezien miste ik Bryan Heynen nog het meest. Bangoura is werkwillig, strijdt, maar is aan de bal te weinig. Heynen heeft veel meer persoonlijkheid en uitstraling dan Hrosovsky."

"Doordat niemand de ploeg echt draagt, nam Steuckers noodgedwongen de rol van spelverdeler op zich. Maar dan zoals een scout van KV Kortrijk ooit zei over Hans Vanaken, toen die nog bij Lommel speelde: ‘Hij speelt aan het tempo van de jaren vijftig’. Niet dat Steuckers een speler van vorige eeuw is, maar hij deed het zoals decennia geleden. Laag vanuit het veld, lang aan de bal. Het ergste was dat hij ook veel balverlies leed. Alles via Steuckers, dat is makkelijk te verdedigen", besluit hij.