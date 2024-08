Joris Kayembe komt nog eens terug op boze Genk-fans en weet dat er iets moet veranderen: "Als we zo doorgaan zullen we niets bereiken"

Racing Genk heeft zijn competitiestart gemist. Met slechts één punt op zes hebben mochten de Limburgers het al gaan uitleggen aan de fans, na de 3-1 nederlaag op OH Leuven.

Na twee speeldagen voelt KRC Genk al wat druk. Eerst was er het gelijkspel tegen Standard en een week later werden ze door OH Leuven met 3-1 geklopt.

"De druk hebben we nu al gevoeld, met de supporters. Dat is normaal, want we moesten hier een goed resultaat neerzetten", begon Joris Kayembe na de wedstrijd. "De wedstrijd tegen Brugge komt op het juiste moment, omdat iedereen wil winnen om zich te herpakken. We hebben het vorig jaar moeilijk gehad tegen, dus we zullen proberen om een goed resultaat neer te zetten voor onze supporters."

Het einde van de wedstrijd was behoorlijk gespannen. De Genk-spelers mochten het al gaan uitleggen bij de fans, die niet tevreden waren met dit begin van het seizoen. "Ze zeiden dat we ons moeten inzetten, meer moeten creëren en meer moeten geven. We hebben niet veel kansen en het is normaal dat ze boos zijn. Dit seizoensbegin mag niet doorgaan zoals vorig jaar, dus we moeten dat veranderen."

Genk vindt geen oplossing in de aanval

Deze vraag deed de verdediger even twijfelen. Heeft Genk aanvallers mee te doen bovenaan de ranglijst? Heeft Genk een spits die vijftien, twintig goals per seizoen kan maken?

"(Aarzeling) Eh ja, we hebben goede aanvallers. Ik weet dat het goede spelers zijn, ze proberen maar het is niet gemakkelijk. Nu moeten wij ook ballen aanleveren. Sinds het systeem met drie verdedigers, heb ik geprobeerd om voor Tolu voorzetten te geven. We zullen proberen oplossingen te vinden zodat ze kunnen scoren."

"We hebben een team om veel kansen te creëren. We moeten proberen meer persoonlijkheid te tonen om naar voren te gaan en misschien andere dingen proberen. Je kunt een fout maken, maar ga naar voren, toon persoonlijkheid, schiet op doel en probeer iets te doen. Als we blijven verder gaan zoals dit, het balbezit behouden en de bal laten rondgaan, zullen we niets bereiken. We moeten het initiatief nemen en naar het doel gaan."