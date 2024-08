Anderlecht lijkt eindelijk van superdure flop verlost te geraken

Terwijl Jesper Fredberg nog probeert om de juiste profielen te overtuigen moet hij ook werk maken van het afslanken van de kern. Jongens die weinig of geen kansen meer zullen krijgen, moeten nog onderdak geraken.

In die categorie vallen waarschijnlijk Alexis Flips en Louis Patris. Voor de aanvallende middenvelder en de rechtsback wordt er een oplossing gezocht, want zelfs nu de kern nog niet compleet is krijgen ze amper kansen.

Maar voor wie er zeker een uitweg moet gevonden worden, is Amadou Diawara, want die weegt enorm zwaar op het loonbudget. Die oplossing lijkt nu uit Italië te komen. Diawara is met Guinea aan de slag op de Olympische Spelen, maar hij gaf zijn manager al opdracht om uit te kijken naar een ploeg in de Serie A of B.

Daar heeft Empoli zich nu gemeld. De club wil voor het eerst in zijn bestaan vier keer op rij degradatie uit de hoogste klasse vermijden. Een van de meest gevolgde namen voor het middenveld van de Tuscaanse club is Amadou Diawara, is de Italiaanse media intussen te weten gekomen.

Voor de zevenentwintigjarige middenvelder zou dit zijn vierde ervaring in de Serie A zijn, na eerder te hebben gespeeld voor Bologna, Napoli en Roma. Roma verkocht de middenvelder aan Anderlecht.

Empoli, dat zich met een beperkt budget moet zien te versterken, ziet in de in Brussel overbodige international een opportuniteit. Bij Anderlecht gaan ze niet te moeilijk doen om hem te laten vertrekken.