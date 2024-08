Spelers zijn enthousiast: wat is het geheim achter KV Kortrijk's goede start van het seizoen?

KV Kortrijk heeft tegen Cercle Brugge zijn eerste driepunter van het seizoen gepakt. Vooral de aanpak van coach Freyr Alexandersson wordt gesmaakt.

Met 3 op 6 is KV Kortrijk degelijk aan zijn seizoen begonnen. Vorig jaar hadden de West-Vlamingen acht wedstrijden nodig om hetzelfde aantal punten te behalen. Het seizoen is dus goed begonnen voor VeeKaa.

Ook de spelers merken duidelijk een verschil. "We zijn veel beter voorbereid dan vorig jaar en dat zie je op het veld. Dit gaat ons een vertrouwensboost geven", zei Massimo Bruno na de zege tegen Cercle Brugge.

Lof voor coach Alexandersson

"We speelden net als Cercle met de nodige intensiteit en dat is belangrijk tegen dit team. We moeten elke week voor de drie punten gaan en proberen strijdvaardig te zijn. Tegen Cercle hebben we bewezen dat het kan en dat er dan veel mogelijk is", zei Dion De Neve.

"Dat is ook de visie van de coach en je ziet echt wel zijn hand in ons spel. Hij heeft altijd een duidelijk plan en stoomt ons de hele week klaar voor onze wedstrijden", zei De Neve over coach Freyr Alexandersson.

De komende weken wordt punten pakken geen evidentie voor KV Kortrijk. Zaterdag moet het op bezoek bij promovendus Dender, dat 4 op 6 pakte tegen Union en KAA Gent. Daarna volgen een thuiswedstrijd tegen Standard een een uitwedstrijd tegen Charleroi.