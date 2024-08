'Cercle Brugge staat dicht bij opvallende transfer'

Volg Cercle Brugge nu via WhatsApp!

Cercle Brugge is met 0 op 6 niet goed aan de competitie begonnen. De club speelt ook wel Europees voetbal, wat voor een impact zal zorgen. Daarom zou het goed zijn als Miron Muslic wat kan roteren. Het zou kunnen dat hij daarvoor een pion extra ter beschikking krijgt gesteld.

Cercle Brugge kon absoluut nog niet overtuigen in de Jupiler Pro League. Na nederlagen tegen KVC Westerlo en KV Kortrijk, kunnen we niet van een geslaagde competitiestart spreken.

Maar we moeten ook rekening houden met het feit dat Cercle actief is in de Europese voorrondes. De club neemt het woensdag op tegen Molde.

Dat zorgt voor extra druk en vermoeidheid bij de spelers. Daarom is het altijd goed voor coach Miron Muslic als hij kan roteren. De kans dat er een extra pion bijkomt wordt ook steeds groter.

Want volgens Foot Mercato komt Cercle Brugge steeds dichter bij de komst van Paris Brunner, een spits van Dortmund. Het 18-jarige talent staat in de belangstelling bij AS Monaco.

De speler ziet een move naar het Prinsdom wel zitten, hij werd overtuigd door hun project ook al zou hij dan dit seizoen bij Cercle Brugge worden geplaatst. Er moet nu nog een akkoord tussen Dortmund en Monaco volgen, wat het moeilijkste onderdeel van de deal zou worden.