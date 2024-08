Is het grootste Belgische talent klaar om door te breken? "Hij kan heel belangrijk voor ons zijn"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Julien Duranville lijkt eindelijk klaar om zijn kwaliteiten te laten zien in het shirt van Borussia Dortmund. Hij maakte indruk in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Villarreal.

Wat een frustrerende zaak is die van Julien Duranville al geweest. Nu 18, maar al sinds zijn 16e wordt hij gezien als een van de, zo niet hét grootste talent van het Belgische voetbal op dit moment.

Een probleem is echter zijn kwetsbare fysiek. Het lichaam van Duranville was niet klaar voor zijn avontuur in Duitsland. Maar, nu lijkt hij eindelijk klaar om te spelen.

Deze week speelde Julien Duranville een kwartier tegen Villarreal en maakte hij indruk op iedereen. Nu moet hij dat bevestigen, maar zijn coach Nuri Şahin lijkt iets optimistischer dan voorheen. "Het is niet nodig om over zijn kwaliteiten te praten, maar hij moet gewoon zijn ritme vinden, en bij voorkeur op de lange termijn.

"Hij is echt goed, dat zie je bij elke training. Zodra hij de bal raakt, voel je dat je tegenover iemand speciaals staat. Julien heeft een enorme sprong voorwaarts gemaakt op fysiek vlak, hij is stabieler geworden", gaat Şahin verder.

"En als hij stabieler wordt en zijn ritme vindt, kan hij belangrijk voor ons worden", concludeert de coach van Dortmund. Sinds zijn aankomst in Duitsland heeft hij slechts 3 keer een korte invalbeurt mogen maken bij de A-ploeg.