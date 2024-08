'Real Madrid gaat een héél opvallende speler (transfervrij) terug naar Spanje halen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Real Madrid werkt aan een verrassende transfer. De Spaanse grootmacht wil Aymeric Laporte terughalen uit Soaedi-Arabië. En naar Madrileense gewoonte zal er niét betaald worden voor de Spaanse international.

AS laat weten dat Real Madrid werkt aan de transfer van Aymeric Laporte. De 35-voudig Spaans international moet in het Estadio Santiago Bernabeu de vervanger worden van Nacho.

Laporte ligt momenteel onder contract bij Al-Nassr. De voormalige verdediger van Athletic Club en Manchester City wil niet langer in Saoedi-Arabië blijven en is momenteel in gesprek met zijn werkgever om zijn contract te laten ontbinden.

© photonews

De 30-jarige verdediger ziet een terugkeer naar Spanje én een verhuis naar Real Madrid zeker en vast zitten. Al is de transfer vanuit Madrileens perspectief vreemd te noemen. Florentino Perez is niet happig om dertigers langdurige of lucratieve contracten voor te schotelen.

Haalt Real Madrid Aymeric Laporte terug naar Spanje?

Het was Carlo Ancelotti die met het idee kwam aandraven om Laporte terug naar Europa te halen. De Spaans international maakte een uitstekende indruk op het voorbije EK in Duitsland. Laporte kroonde zich met La Roja tot Europees kampioen.