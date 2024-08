Zijn we met z'n allen op het verkeerde been gezet? 'Kevin De Bruyne heeft een akkoord met Public Investment Fund én kan kiezen uit drie Saoedische topclubs'

Waar speelt Kevin De Bruyne komend seizoen? Pep Guardiola leek eerder al te bevestigen dat de Rode Duivel gewoon bij Manchester City zal blijven. Of zijn we met z'n allen op het verkeerde been gezet?

"Kevin De Bruyne gaat helemaal nergens heen. Hij blijft bij Manchester City", aldus Pep Guardiola een tweetal weken geleden. Meer zelfs: volgens de coach van The Citizens had de middenvelder eveneens een uitnodiging ontvangen om de contractverlenging te bespreken. Volgens SkySports is het vertrek van De Bruyne bij Manchester City - al willen de Engelsen hem natuurlijk liever niet zien vertrekken - helemaal niét van de baan. Meer zelfs: zo'n overgang is zelfs realistischer dan ooit te noemen. © photonews Het is bovendien opvallend dat De Bruyne nooit concreet over zijn toekomst gesproken heeft. "Ik zal na mijn vakantie een beslissing nemen", liet de Rode Duivel na de uitschakeling op het EK optekenen. Niets meer, niets minder. Ondertussen is het ook duidelijk wie de potentiële nieuwe werkgever van De Bruyne zal worden. Volgens datzelfde SkySports heeft de middenvelder zelfs een persoonlijk akkoord op zak met Public Investment Fund. Waar ligt de voetbaltoekomst van Kevin De Bruyne? Voor de volledigheid: PIF heeft met Al-Ittihad, Al-Nassr, Al-Hilal en Al-Ahli vier clubs in de portefeuille zitten. Het voetbalconcern heeft er een doel van gemaakt om De Bruyne deze zomer naar Saoedi-Arabië te halen. Enkel Al-Ittihad zal het niet worden. De club van onder anderen Karim Benzema en Ngolo Kanté heeft zich teruggetrokken uit de strijd. De transferprijs die Manchester City vraagt is naar verluidt zelfs voor hen té gortig. En dan voor een speler die zijn laatste contractjaar in is gegaan.