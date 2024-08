Cercle Brugge moet herbronnen na Europese match waarin ze geen schijn van kans hadden: "Warleson heeft ons gered"

Cercle Brugge zal in de Conference League aan de slag moeten. Dat staat na de heenmatch in en tegen Molde zo goed als vast.

Cercle Brugge verloor met 3-0 van Molde en kon daarbij nauwelijks een vuist maken. Ondanks enkele kansen, zoals de kopbal van Ouattara op de lat en een schot van Denkey net naast, was een doelpunt voor Cercle niet verdiend. De ploeg mocht blij zijn dat het bij rust slechts drie tegendoelpunten had geïncasseerd.

"We haalden onze limieten niet. Die moéten we halen als we willen presteren," aldus trainer Miron Muslic bij HLN. "We misten enkele procenten. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik moet iedereen 'online' krijgen."

We hadden wel vijf of zes goals kunnen slikken

"Dat was niet het geval. De combinatie tussen competitie en Europees voetbal is uitdagend voor ons. Daar moeten we realistisch in zijn. Maar wij kunnen beter."

Na de pauze probeerde Cercle nog terug te komen in de wedstrijd. Somers trof de paal, maar ook aan de andere kant kreeg Molde kansen. Breivik miste nog een penalty, waardoor de eindstand bij 3-0 bleef. Cercle kon echter niet overtuigen en bleef ver onder het gewenste niveau.

"We werden overklast," gaf Muslic toe. "Als we eerlijk zijn, dan hadden we geen schijn van kans. We hadden wel vijf of zes goals kunnen slikken. Warleson heeft ons gered van een nog zwaardere nederlaag. Dit is een bittere pil." Het was een harde les voor Cercle, dat veel werk heeft om competitief te blijven in zowel de nationale als de Europese competitie.