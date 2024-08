Daar is de volgende vertrekker bij Antwerp: 'middenvelder trekt naar de MLS voor miljoenen'

Met George Ilenikhena en Jurgen Ekkelenkamp vertrokken er voorlopig nog maar twee spelers bij Antwerp. Voor de mercato werd echter aangekondigd dat er heel wat vertrekkers zouden kunnen zijn deze zomer.

Op dit moment is er in ieder geval nog eentje op weg naar de uitgang bij The Great Old. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zou Alhassan Yusuf een transfer naar de MLS kunnen versieren.

Zo zou er een akkoord zijn tussen Antwerp en New England Revolution voor een definitieve transfer van de middenvelder. Antwerp zal nog ongeveer 2,75 miljoen euro opstrtijken. Er ligt een contract van 3,5 jaar klaar voor Yusuf.

Hij zal zijn medische tests afleggen in Europa, om nadien naar de Verenigde Staten te vliegen. In totaal speelde Yusuf 116 wedstrijden in het shirt van Antwerp, waarin hij vier doelpunten kon maken en zeven assists afleverde.

🇺🇸🔴⚪️ Infos #RAFC :

🇳🇬 Alhassan Yusuf set to leave Royal #Antwerp FC for New England Revolution !

💰 Clubs found an agreement for the midfielder around 3M$.

✍🏼 Three years and a half contract ready.

🏥 Yusuf will have medical tests first in Europe before flying to #MLS !… pic.twitter.com/UKJZVMyDyS