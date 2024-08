Riemer verdedigt zich: "Niet iedereen ziet wat ik zie... Eén grote puzzel"

Brian Riemer heeft de voorbije week het een en ander over zich gekregen. Niet enkel van de supporters, maar ook van allerhande analisten. De Deen zit daarmee in de maag, maar wil niet terugslaan. "Ik respecteer ieders mening!"

Het zou wel eens kunnen dat de derde match van het seizoen al onder hoogspanning staat. De supporters van Anderlecht willen waar voor hun geld. En dat betekent in het Astridpark niet enkel dat er punten moeten gepakt worden, maar ook dat er verzorgd en aanvallend voetbal moet geserveerd worden.

Brian Riemer beseft dat wel, maar binnen de club begrijpen ze niet helemaal waarom dat nu al verlangd wordt. Terwijl de ploeg helemaal nog niet klaar is... "We hebben allemaal recht op onze mening", haalde Riemer de schouders op.

Binnen de club zijn we blij met de start

"Dat is de schoonheid van voetbal. Ik kan alleen garanderen dat we elke minuut van elke dag de nadruk leggen op het voetbal. Ik kan elke supporter beloven dat we elke minuut gebruiken om deze ploeg mooi voetbal te laten brengen."

De ploeg die nu op het veld staat, zou echter wel eens serieus kunnen verschillen van die eind september. "Kijk, binnen de club zijn we blij met de zes op zes en hoe we de competitiestart hebben aangepakt. Als de supporters me prijzen voor de zes op zes, dan vind ik dat uiteraard mooi. Als ze dat niet doen, moet ik dat ook respecteren."

"Maar op deze start kunnen we wel bouwen. We hebben nog twee competitiematchen vooraleer we aan Europees voetbal beginnen. We zijn bezig met de ploeg te versterken. Jesper moet de spelers vinden, maar heeft daarvoor tijd nodig. Net zoals we tijd nodig hebben om de ploeg naar onze wens te laten draaien", vervolgde Riemer.

Als ik Dolberg laat staan, kunnen de gevolgen veel groter zijn

Daarnaast moet Riemer ook nog oppassen dat hij de spelers op de juiste manier gebruikt, want er kunnen ook nog blessures volgen. Zo miste Majeed Ashimeru bijna het volledige vorige seizoen. "Hoe het met hem is? (knikt goedkeurend) Dat is een heel goeie vraag."

"Waarom zet ik hem op de bank tegen Antwerp? Omdat hij uit een heel moeilijk seizoen komt. Hij is twee keer hervallen. Dat moeten we vermijden. We moeten roteren. Net als met andere spelers, zoals Dolberg. Waarom wisselde ik hem? Omdat hij geen volledige voorbereiding gedaan heeft."

"Als ik hem nu push kunnen de gevolgen heel wat erger zijn. Wat hebben we eraan als hij nu geblesseerd raakt? We moeten slim zijn. Maar op dit moment is het een heel grote puzzel om te leggen. Wie is fit, met wie neem ik geen risico?... Niet iedereen ziet natuurlijk alles wat ik zie, maar het is niet makkelijk."