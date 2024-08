Alexis Sánchez denkt nog lang niet aan stoppen: Chileen keert na 13 jaar terug naar Italiaanse club

Alexis Sánchez denkt nog lang niet aan stoppen met voetballen. De Chileen heeft besloten om zijn carrière nog een jaar voort te zetten in Italië.

Alexis Sánchez vervolgt zijn voetbalcarrière bij Udinese. Volgens transferexpert Fabrizio Romano tekent Alexis een contract voor 1 jaar bij de Italiaanse club.

Sánchez heeft eerder al voor Udinese gespeeld. In 2008 maakte hij de overstap van het Argentijnse River Plate naar Italië. Bij Udinese speelde hij 112 wedstrijden en scoorde 21 keer.

In de zomer van 2011 verliet hij Udinese voor Barcelona. Hoewel zijn tijd in Spanje niet echt overtuigend was, werd hij later voor ongeveer 42 miljoen euro overgenomen door Arsenal.

In Londen groeide hij uit tot een ware legende. In 166 wedstrijden maakte hij ruim 80 doelpunten voor de Gunners. Met Arsenal pakte hij ook twee keer de FA Cup.

Vorig jaar speelde de 35-jarige aanvaller nog bij Inter, waar hij ook kampioen werd in Italië.