Een moeilijker begin van het seizoen dan verwacht: zeer jammere verrassing voor Zeno Debast bij Sporting CP

De Portugese competitie is vrijdagavond weer van start gegaan. Sporting CP is goed begonnen... zonder Zeno Debast.

Begin juli dan verkocht Anderlecht Zeno Debast aan Sporting CP voor iets meer dan 15 miljoen euro. De Rode Duivel leek snel zijn draai te vinden met enkele goede optredens in de voorbereiding.

Maar tijdens de Supercup ging hij twee keer in de fout, waardoor FC Porto terugkwam in de wedstrijd en zelfs won na verlengingen. De coach heeft er duidelijk zijn conclusies uit getrokken.

Zeno Debast zal voor zijn plaats moeten vechten

Coach Ruben Amorim verdedigde zijn speler meteen na de verloren Supercup door te benadrukken wat Debast goed had gedaan naast zijn twee fouten, en door te zeggen dat "Sporting een topper had binnengehaald".

Landskampioen Sporting CP begon aan het nieuwe seizoen op vrijdagavond. Als gevolg van zijn prestatie tegen Porto zat Zeno Debast op de bank. Hij speelde geen enkele minuut in de 3-1 overwinning van zijn team tegen Rio Ave.

Het lijkt er vooral op gericht om Debast te beschermen en hem pas in te zetten wanneer hij 100% klaar is. Maar hij is gewaarschuwd: voor 15 miljoen een transfer maken maakt van hem nog geen onbetwiste basisspeler.