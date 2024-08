Nick Hayen heeft het "heel moeilijk" bij zoekend Club Brugge, maar krijgt wel stevige opsteker

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Met 1 op 6 is Club Brugge niet goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Nicky Hayen kan voor de verplaatsing naar Racing Genk wel opnieuw rekenen op sterkhouder Raphael Onyedika.

Met 24 op 30 pakte Club Brugge toch nog zijn 19de landstitel. Nicky Hayen nam net voor de play-offs over en blauw-zwart zette een stevige remonte in, waardoor het toch nog zijn vierde titel in vijf jaar pakte.

De lijn van de play-offs heeft Club Brugge echter niet kunnen doortrekken in het nieuwe seizoen. Tegen KV Mechelen bleef het thuis steken op 1-1, vorig weekend verloor Club Brugge met 1-0 bij Standard.

Hayen zoekt naar basiself, Onyedika terug

Nicky Hayen wil opnieuw naar de basis van vorig seizoen, de basis die hen succes opleverde. "De manier waarop we willen spelen is voor mij wel duidelijk, alleen komt dat niet tot uiting in de matchen", zei Hayen op zijn persbabbel.

Hayen heeft nog geen vaste basiself gevonden. "Als de prestaties niet van een hoog niveau zijn, is het heel moeilijk om tot een vaste elf te komen." Enkele spelers kwamen later terug, de nieuwe moeten zich nog aanpassen.

Tegen Racing Genk kan Hayen wel opnieuw rekenen op Raphael Onyedika. Hij speelde een helft sterk tegen KV Mechelen, maar speelde sindsdien niet meer. Hij krijgt wellicht meteen een plaats in de basiself.