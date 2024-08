Een primeur bij 38 graden en twee doelpunten in blessuretijd: het debuut van Julien De Sart in Qatar

Julien De Sart heeft minder dan twee weken geleden KAA Gent verlaten voor Qatar. Hij heeft zojuist zijn eerste officiële wedstrijd gespeeld voor Al Rayyan.

Het vertrek van Julien De Sart was een schok voor AA Gent, maar waarschijnlijk ook voor de speler zelf. Het aanbod van Al Rayyan kwam plotseling en zette zijn recente contractverlenging bij de Buffalos op losse schroeven.

Gisteravond speelde de 29-jarige Luikenaar zijn eerste wedstrijd in deze nieuwe omgeving. Hij stond in de basis en droeg bij aan de overwinning van zijn team in de openingswedstrijd van de Qatarese competitie. Al Rayyan won met 3-1 na twee doelpunten in minuut 97 en 101.

"Het is een goede manier om het seizoen te beginnen. We vergaten om de 2-0 te scoren, dat bracht ons in een lastige situatie met 1-1. Maar we hadden een goede collectieve reactie om deze eerste overwinning binnen te halen," legt Julien De Sart uit aan de lokale media.

De eerste titel van Julien De Sart aan het einde van het seizoen?

De voormalige Gentenaar heeft de balans opgemaakt van zijn aanpassing: "Ik ben hier nog geen twee weken, ik moet nog wennen aan mijn nieuwe teamgenoten, maar ook aan het klimaat. Toch voelde ik me goed op het veld."

Het woord "aanpassing" is niet overdreven: het was gisteren 38 graden in Al-Rayyan, de temperatuur zal zelfs stijgen tot 44 graden in de komende dagen. Ver weg van de regenachtige lente die hij de afgelopen maanden in Gent heeft meegemaakt.

Tweede in de Qatar Stars League vorig seizoen, heeft Al Rayyan hoge ambities: "Het is zeker, we hebben grote ambities. Maar het is moeilijk om zo vroeg een oordeel te vellen. We gaan alvast genieten van deze eerste overwinning en proberen door te gaan," besluit De Sart.