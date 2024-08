Cercle moet sterkhouder voor lange tijd missen: 'Vrees voor ernstige blessure'

Cercle Brugge won afgelopen zondag overtuigend met 4-1 van Beerschot, maar het feest werd overschaduwd door een zware blessure van een sterkhouder.

Centrale verdediger Edgaras Utkus viel in het slotkwartier van de wedstrijd uit met een hamstringblessure, waarbij de vrees voor een ernstige blessure al snel groot was.

De Vereniging heeft inmiddels laten weten dat hun centrale verdediger enkele weken out is met een hamstringblessure.

Tijdens het seizoen 2022-23 liep de Litouwer al eens een zware kruisbandblessure op tegen RSC Anderlecht, die hem vrijwel het hele seizoen aan de zijlijn hield. Hopelijk is deze blessure minder ernstig.

Tot nu toe speelde de Litouwer al 63 wedstrijden voor Cercle. Hij kwam in 2022 over van Monaco B. Het is nog steeds onduidelijk hoelang de verdediger exact out zal zijn.

Cercle Brugge speelt donderdag de terugwedstrijd van de Conference League thuis tegen Molde. Trainer Muslic heeft niet alleen de pech dat hij zijn verdediger moet missen, maar Cerlce moet ook nog eens een 3-0 nederlaag proberen goed te maken.