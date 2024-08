'Anderlecht wil concurrentie aftroeven en biedt (boven de prijs) om spelmaker weg te plukken bij Leverkusen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht zet verder in om de komst van Gustavo Puerta. Jesper Fredberg heeft inmiddels al een bod neergelegd bij Bayer 04 Leverkusen.

We schreven eerder al dat RSC Anderlecht concrete interesse heeft in Gustavo Puerta. De 21-jarige Colombiaan lijkt de ideale oplossing in de paars-witte zoektocht naar een spelmaker.

Volgens de Duitse media heeft Anderlecht een eerste bod neergelegd bij de Duitse landskampioen. Jesper Fredberg wil Puerta graag huren met een aankoopoptie van zes miljoen euro.

Ook de middenvelder zelf heeft oren naar een vertrek uit Leverkusen. Vorig seizoen stopte de teller op amper 41 minuten in de Bundesliga. Puerta wil een nieuwe uitdaging waar hij ook effectief kan spelen.

Al is er concurrentie voor Anderlecht. Ook PAOK, Blackburn Rovers en Brondby IF hebben hun oog laten vallen op Puerta. Anderlecht hoopt dan ook dat de hoge aankoopoptie Leverkusen over de streep kan trekken.

Kan RSC Anderlecht Gustavo Puerta overtuigen om naar Brussel te komen?

Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van Puerta op drie miljoen euro. Xabi Alonso gelooft echter in de kwaliteiten van de Colombiaan en wil hem niet zonder slag of stoor - lees: goedkoop - laten vertrekken.

Ook de namen van Dennis Praet en Christian Eriksen circuleren nog steeds in het Lotto Park als mogelijke versterking op het middenveld. Al lijkt het er stilaan op dat beide heren niet haalbaar zijn voor paars-wit.