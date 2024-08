🎥 Cristiano Ronaldo is het nog steeds niet verleerd: 'Portugees kan zaterdag GOAT-discussie nieuw leven inblazen'

Cristiano Ronaldo denkt nog lang niet aan stoppen. De Portugees staat op het punt om opnieuw een prijs te veroveren in zijn carrière.

De Portugese sterspeler speelt momenteel niet meer in Europa. Toch is hij even belangrijk voor zijn Saudische club Al-Nassr als hij eerder was voor Real Madrid en Manchester United.

In de halve finale van de Super Cup scoorde de aanvaller de bevrijdende 2-0 tegen Al-Taawoun, waardoor zijn ploeg zich plaatste voor de finale.

De 39-jarige Portugees speelde al ruim 1014 wedstrijden op het hoogste clubniveau. Daarin wist de vijfvoudige Ballon d’Or-winnaar ruim 760 keer te scoren.

In de Saudi Pro League werd hij vorig seizoen topschutter met 35 doelpunten. Met Al-Nasser kan hij zaterdag zijn eerste prijs winnen. Dan wordt de finale gespeeld tegen Al-Hilal.

De competitie in Saudi-Arabië start volgende week. Op donderdag spelen Ronaldo en co hun eerste wedstrijd thuis tegen Al Raed.