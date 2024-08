Lamine Yamal krijgt verschrikkelijk nieuws te verwerken: 'Vader met messteken in ziekenhuis opgenomen'

Mounir Nasraoui, de vader van Barcelona-voetballer Lamine Yamal, is gisterenavond neergestoken in Spanje. Dat melden de Spaanse media.

Volgens de krant ‘La Vanguardia’ escaleerde gisteravond rond 21 uur een confrontatie in geweld, waardoor Nasraoui meerdere keren werd gestoken. Hij werd met spoed naar het Can Ruti ziekenhuis in Badalona gebracht, waar hij spoedeisende hulp kreeg.

Uit onderzoek blijkt dat de aanval plaatsvond op een parkeerplaats in Mataró, een stadje dichtbij Barcelona. Drie mensen zijn gearresteerd door de politie en een vierde wordt nog gezocht. Er wordt rekening gehouden met een afrekening.

Hoewel de eerste berichten een somber beeld schetsten van Nasraoui's toestand, zegt de krant Marca dat hij buiten gevaar is en inmiddels ontslagen is uit het ziekenhuis.

Een zeer ongelukkig moment voor Lamine Yamal want dit weekend start La Liga weer. Barcelona start zaterdag de competitie met een verplaatsing naar Valencia.

