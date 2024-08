Verwachtingen bij RSCA Futures bijzonder hooggespannen: "Zal je nog van horen"

Dit weekend gaat de Challenger Pro League van start. Het is ook uitkijken hoe de belofteploegen van de eersteklassers voor de dag komen.

Als de Challenger Pro League even spannend wordt als vorig seizoen, dan staan we vrijdag opnieuw aan het begin van een heel mooi hoofdstuk.

Ook RSCA Futures komt op de eerste dag van de eerste speeldag al in actie. Zij ontvangen Deinze. Hoofdtrainer Jelle Coen staat zo meteen oog in oog met één van de titelkandidaten.

“Wat me zo aanspreekt met jongeren te werken? Ze zijn onze toekomst. Het geeft me een enorme voldoening ze te zien ontbolsteren, ook al gaat dat bij de ene wat sneller dan bij de andere”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

De nodige talenten zijn alvast aanwezig binnen zijn kern, maar ze moeten op de juiste manier ontwikkeld worden. “We moeten die gasten klaarstomen voor het grotere werk. Bij de Futures trainer zijn, is wel een uitdaging. De kern is immers onderhevig aan veel wisselingen.”

De Futures is volgens Coen ook veel meer dan enkel mannen als Antoine Colassin, Tristan Degreef en Robbie Ure die al op het hoogste niveau in actie kwamen.

“Maar er zitten nog heel wat pareltjes in deze groep, waarvan je binnen afzienbare tijd zal horen. Zulte-Waregem heeft zwaar ingekocht en is voor mij de uitgesproken titelkandidaat. Maar ook Deinze en Lommel zullen meestrijden voor de prijzen, want ook die ploegen hebben zich in het tussenseizoen gevoelig versterkt.”