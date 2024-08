Brian Riemer pakt uit met complete verrassing in het basiselftal van RSC Anderlecht

RSC Anderlecht heeft 7 op 9 gehaald uit zijn eerste drie wedstrijden van het seizoen. Zaterdag is KV Mechelen de tegenstander.

Brian Riemer sprak op zijn persconferentie over het feit dat Jan Vertonghen wel eens speelklaar zou kunnen zijn voor de eerste Europese wedstrijd van RSC Anderlecht dit seizoen.

Hij had ook nog een verrassing klaar. Nieuwkomer Mathias Zanka Jorgensen die deze week werd voorgesteld in het Lotto Park zal meteen in het basiselftal van Brian Riemer starten.

“Ik ben zeer tevreden met zijn komst”, zegt Brian Riemer. “Door de blessure van Vertonghen waren we op een punt gekomen dat er écht een verdediger moest bijkomen. Ik ken Zanka sinds hij 18 was van bij Kopenhagen.”

Door blessures lukte het niet bij PSV, maar uiteindelijk geraakte hij wel in de Premier League, bij Brentford. “Het is een geboren leider en een geweldige communicator. Het is een jongen die graag verantwoordelijkheid neemt. Zijn positiespel is wat mij betreft altijd een van zijn sterkste kwaliteiten geweest.”

Zijn leeftijd van 34 jaar lijkt hij tegen te hebben, maar daar gaat Riemer niet mee akkoord. “Als het moderne voetbal ons iets leert, dan is het wel dat centrale verdedigers sterker worden naarmate ze ouder worden. Barzagli, Bonucci, Pepe was 41 het afgelopen EK en hij presteerde nog steeds uitstekend.”

Volgens Riemer is het grote voordeel van een centrale verdediger in de dertig dat die minder fouten maken dan iemand die 25 of 26 jaar oud is.

“Met Zanka hebben we een speler gehaald die eigenlijk nog steeds de kwaliteiten heeft om mee te draaien in de Premier League. Hij heeft twee volledige trainingen in de benen, hij zal starten tegen KV Mechelen”, is de trainer van paarswit duidelijk.