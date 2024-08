KAA Gent moest diep gaan om te overleven in Europa, maar Wouter Vrancken zag wat het verschil was met zondag

AA Gent heeft zich na een zenuwslopende wedstrijd geplaatst voor de Conference League-play-offs. Pas in de verlengingen, in de 119e minuut, slaagden de Buffalo's erin om Silkeborg te verslaan en een vroege Europese uitschakeling te vermijden.

De overwinning kwam niet zonder moeite, maar Gent wist uiteindelijk te zegevieren. Vrancken was zichtbaar tevreden met de prestatie van zijn team en benadrukte het belang van doorzettingsvermogen in Europese competities.

"De opluchting is heel groot. In Europa wil je gewoon doorgaan, dat is in augustus eigenlijk de allerbelangrijkste opdracht. We verdienden het vandaag ook," verklaarde hij.

Een cruciale rol was weggelegd voor invaller Omri Gandelman, die het verschil maakte. Vrancken onderstreepte het belang van invallers: "Daarvoor heb je invallers nodig."

Hij wees ook op het feit dat de passie die ontbrak in de competitiewedstrijd tegen Charleroi, nu wel aanwezig was. "Door durf te tonen hebben we de wedstrijd in handen kunnen nemen."

Voor de komende play-offs wacht Gent nu de uitdaging van Partizan Belgrado, een tegenstander waar Vrancken respect voor heeft. "Ze hebben vandaag wat pech gehad tegen Lugano en zo de kwalificatie in de Europa League gemist. Maar we moeten nu gewoon focussen op Westerlo zondag, dat is de volgende opdracht."