Maarten Vandevoordt krijgt duidelijkheid over positie van eerste doelman bij Leipzig

Na twee extra seizoenen bij KRC Genk sinds zijn transfer gaat Maarten Vandevoordt aan de slag bij Leipzig. Al was het vooral uitkijken of hij eerste doelman zou zijn.

Het is alweer twee jaar geleden dat de transfer van Maarten Vandevoordt van Genk naar Leipzig werd bekendgemaakt. De Duitse club liet de Limburgse doelman rijpen bij Racing voordat ze hem op 22-jarige leeftijd verwelkomden.

Voor Vandevoordt leek een plek vrij te komen als eerste doelman. De Hongaarse keeper Peter Gulasci (34), sinds 2015 bij Leipzig, liep ten tijde van de komst van Vandevoordt tegen het einde van zijn contract aan. Maar Gulasci heeft zijn contract verlengd tot 2026.

Dit alles betekent dat er veel concurrentie is tussen de palen. Aan de vooravond van de eerste officiële wedstrijd van het team, een duel met Rot-Weiss Essen in de Duitse beker, maakte coach Marco Rose zijn keuze bekend.

“Onze keeperstrainer Freddie Gößling heeft met Peter en Maarten gesproken en Peter als nummer 1 bevestigd”, klinkt het. “Zowel Peter als Maarten hebben zich op een hoog niveau voorbereid. Je ziet de kwaliteiten van Maarten en we zijn blij dat beide jongens op die positie staan.”

Zijn debuut zal dus nog niet voor meteen zijn. “Peter begint het seizoen als nummer 1 en zal tegen Essen in het doel staan, niet in de laatste plaats omdat het onze eerste wedstrijd is. Maar we blijven zoeken naar mogelijkheden om Maarten speeltijd te geven, want we hebben ook vertrouwen in hem.”