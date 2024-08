Bij KV Mechelen geflopte trainer krijgt plots complimenten met hopen: "Een meester in het maximale uit spelers halen"

Het kan verkeren. Bij KV Mechelen bleek hij als opvolger van Wouter Vrancken geen goede 'match', ondertussen is Danny Buijs stevig bezig om ereherstel te halen.

Dat was er eigenlijk vorig seizoen al door met Fortuna Sittard achtste te eindigen in de Nederlandse Eredivisie. In het nieuwe seizoen gaat de huidige ploeg van Buijs gewoon verder op het elan: het staat na een 0-2-zege bij Go Ahead en een 3-0 thuis tegen Almere zowaar op kop. Het betekent immers een 6 op 6 voor Fortuna.

Buijs krijgt dan ook uit verschillende hoeken complimenten. "Danny Buijs meest ondergewaardeerde trainer van Nederland", schrijft Nick op het social mediaplatform X. "Wordt er al ingezameld voor een Danny Buijs- standbeeld", gaat Jeroen nog een stapje verder. "Buijs is een meester in het maximale uit spelers halen", vindt Wouter.

Fortuna Sittard - Almere City: Danny Buijs is een meester in het maximale uit spelers halen, Halilovic voetbalt weer met een glimlach, dit Almere laat zien welke topprestatie Alex Pastoor vorig jaar heeft geleverd en Joey Kooij kan wél een foutloze wedstrijd fluiten. — Wouter Boerkamp (@Wouterz84) August 17, 2024

Buijs heeft ook nog wel zo zijn criticasters. Zo zou hij zich te veel fixeren op het resultaat en te weinig op aantrekkelijk voetbal. "Waarom mag Buijs (goede trainer!) niet zijn best doen om op een resultaatgerichte manier te winnen?" Dat vraagt een zekere Stijn zich af. Iemand anders vindt ook: "Buijs is een zegen voor ons voetbal."

Er vallen sowieso ook nog wel kanttekeningen te plaatsen bij het succes van de Nederlandse coach in de Eredivisie. Go Ahead en Almere zijn nu ook niet de hoogst aangeschreven tegenstanders. Na ontmoetingen met wat topclubs zal er al een beter beeld gevormd kunnen worden van het potentieel van Fortuna Sittard.

Danny Buijs meest ondergewaardeerde coach van heel Nederland #foralm — Nick (@NickFCG) August 16, 2024

Voorlopig staat het wel niet slecht: 5 gemaakte doelpunten, 0 tegen en 6 op 6. Of hoe het voetbal uit een bepaald land ook een coach beter kan liggen. Bij KV Mechelen werd Danny Buijs ontslagen in oktober 2022. Malinwa prijkte toen op een veertiende plaats.