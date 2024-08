Een 21-jarige jongeling, de jongste CEO in het profvoetbal, moet Zulte Waregem naar JPL loodsen: "Duidelijk plan"

Zulte Waregem is er vorig seizoen niet in geslaagd te promoverne naar de JPL. Met de jongste CEO uit het profvoetbal doet het dit seizoen een nieuwe poging.

Voorbije zomer is er voor Eddy Cordier een einde gekomen aan een tijdperk van elf jaar waarin hij algemeen directeur was van Zulte Waregem. Cordier is bij Zulte Waregem al actief vanaf 2003. Dat is meteen ook het geboortejaar van zijn opvolger. Dan heeft u al begrepen dat Michiel Beeuwsaert momenteel 21 is.

Het Laatste Nieuws merkt op dat hij de jongste CEO is in het profvoetbal in Europa. Het is een kerel die van jongsaf in het voetbalwereldje vertoeft heeft en vooral in de catacomben van Zulte Waregem. Beeuwsaert blijft bescheiden bij het feit dat hij al op zo'n jonge leeftijd zo'n machtige positie met veel verantwoordelijkheid beet heeft.

Zulte Waregem-CEO krijgt het vertrouwen

"Ik ben fier dat ik het nodige vertrouwen krijgen om de club te besturen en de sterke punten van de club verder te ontwikkelen. Ik ben hier ook al lange tijd. De laatste maanden heb ik in de coulissen samengewerkt met Eddy Cordier. Ik moet hem hiervoor bedanken", komen er mooie woorden aan het adres van zijn voorganger.

"Samen met de sportieve staf hebben we een duidelijk plak uitgewerkt", maakt Beeuwsaert zich sterk. "We zijn evenwichtig en verstandig te werk gegaan bij de samenstelling van de nieuwe kern. We concentreren ons op de jonge talenten van onze eigen jeugdacademie in combinatie met internationale talenten", legt hij zijn visie uit.

Essevee tracht verwachtingen nu wel in te lossen

Het moet nog blijken of Zulte Waregem in tegenstelling tot vorig seizoen met deze visie wel de verwachtingen kan inlossen.