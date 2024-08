Kompany wilde hem, maar Zirkzee (ex-Anderlecht) schittert in Premier League: "Heeft nog meer kwaliteiten dan dat"

Vincent Kompany had graag een hereniging gehad. Tussen hem en Zirkzee, maar ook tussen Zirkzee en Bayern München. De ex-speler van Anderlecht koos voor een transfer naar Man United en dat heeft hij zich nog niet beklaagd.

De Nederlander is natuurlijk nog maar pas begonnen aan zijn periode Op Old Trafford, maar schopte het daar wel meteen tot matchwinnaar. Het was dankzij hem dat Manchester United de drie punten thuis kon houden tegen Fulham in de opener van de Premier League. Zirkzee is dus meteen van goudwaarde voor zijn coach.

Erik ten Hag laat weten dat de nieuwkomer op verschillende manieren belangrijk zal zijn. "Ja, hij is ook betrokken in de opbouw, maar scoren is belangrijk voor een spits. Hij moest daar zijn waar hij was om het af te maken. Hij heeft nog meer kwaliteiten dan dat, hij moet dus de juiste balans vinden", is de conclusie van Ten Hag.

Zirkzee moet taken verdelen

Er moet dus een goede verdeling zijn tussen werken voor de ploeg en aanwezigheid in de box. "We gaan met hem aan de slag, maar dat is één van de dingen die ik met hem heb besproken. Dat hij in de box moet komen om kansen af te maken, maar natuurlijk willen we ook via hem opbouwen. Voor die kwaliteit hebben we hem aangetrokken."

De verwachtingen zijn dus hooggespannen voor Zirkzee. "Hij heeft geweldige kwaliteiten om die opbouw te verzorgen en we hebben ook middenvelders rond hem die de combinaties kunnen opzetten. Zodat we dat deel van het spel in handen kunnen nemen." De toekomst zal uitwijzen of ze dat ook lukt in het rode deel van Manchester.

Anderlecht een fiere ex-club

Bij Anderlecht mogen ze alleszins fier zijn dat één van hun ex-spelers nu het mooie weer maakt bij een club als Manchester United.