Meer duidelijkheid over nieuwe blessure Francis Amuzu, die eraf moest tegen KV Mechelen

Francis Amuzu ging gisteren onder de scanner om de ernst van zijn blessure te bepalen. De winger ging tegen KV Mechelen zitten en meteen werd er weer gevreesd voor een spierscheur.

De speler onderging zondag een geruststellende scan. Hij lijdt slechts aan een verrekking. De match tegen Dinamo Minsk zal hij echter aan zich laten voorbijgaan. Vooral uit voorzorg. Riemer was ook niet van plan om hem daar in de basis te zetten.

Amuzu, die de 1-2 scoorde in Mechelen na een subtiel uitgespeelde corner met Verschaeren, kon de wedstrijd niet afmaken. Kort voor het uur ging hij zitten en liet het staff weten dat hij niet verder kon spelen.

Een eerste scan die zondag werd uitgevoerd, toonde aan dat de spierblessure van de vleugelspeler slechts een verrekking was. Een zucht van opluchting ging op bij de technische staf, want Amuzu is de enige met snelheid in de kern.

Desondanks zal Amuzu niet in aanmerking komen voor de verplaatsing naar Hongarije, waar Anderlecht het in de heenwedstrijd van de Europa League play-offs donderdag (20u45) zal opnemen tegen Dinamo Minsk.

Het stelt Riemer wel voor een probleem, want Nilson Angulo liet een heel zwakke invalbeurt optekenen zaterdag. Het toont aan dat er op de flank bij Anderlecht zeker nog iets moet bijkomen de volgende weken.