📷 'Is hij speelklaar? Nieuwe update over de blessure van Jan Vertonghen'

Jan Vertonghen zit al eventjes aan de kant met een blessure. Ondertussen is er echter geen goed nieuws over de verdediger.

Op 4 augustus speelde Jan Vertonghen nog mee met RSC Anderlecht, maar de week erop blesseerde hij zich op training. Dat werd al een beetje duidelijk toen hij in Paris by Night op televisie opdook.

Vertonghen had last van beide achillespezen. Dat bevestigde trainer Brian Riemer op zijn persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen OH Leuven het weekend erop.

Ondertussen kwam Vertonghen nog niet in actie. Vorige week liet de trainer van paarswit weten dat Vertonghen mogelijk speelklaar raakte voor de Europese wedstrijd van donderdag tegen Minsk.

Maar dat is blijkbaar niet gelukt. “Jan Vertonghen geeft verstek voor de Europese trip van Anderlecht naar Hongarije, waar paars-wit donderdag tegen Dinamo Minsk speelt”, schrijft Kjell Doms op zijn sociale media.

De Anderlechtwatcher van Het Laatste Nieuws weet dat de blessure nog voor de nodige last zorgt. “De recordinternational ondervindt nog steeds hinder van zijn achillespezen en werkt op Neerpede verder aan zijn herstel.”