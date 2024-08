Riemer vist 'verloren zoon' op: krijgt hij dan toch nog een kans?

Een jongen waar het tot nu toe stil rond is geweest bij Anderlecht is ineens in de selectie van paars-wit opgedoken. Over het lot van Marco Kana is er immers nog niet veel gezegd.

Kana werd vorig seizoen uitgeleend aan KV Kortrijk, maar liep daar een blessure op. Sindsdien was hij aan het revalideren, maar blijkbaar is hij nu fit genoeg om mee te gaan voor de wedstrijd tegen Dinamo Minsk. Riemer nam hem op in zijn selectie, maar het is niet geweten wat ze met hem van plan zijn. Kana stond bekend als één van de grote talenten van Neerpede, maar heeft intussen zijn doorbraak nog steeds niet kunnen vieren. De verdedigende middenvelder is intussen al 22, maar heeft de technische kwaliteiten om voor paars-wit te spelen. Maar zijn blessuregevoeligheid heeft hem al parten gespeeld. Hij heeft nog twee jaar contract en dus moet er ook voor hem gekeken worden voor een oplossing. Zeker als straks ook nog Niklas Dorsch erbij komt. In de selectie van Anderlecht ontbraken ook nog Jan Vertonghen en Francis Amuzu. Vertonghen blijft in Neerpede verder werken aan zijn revalidatie. Amuzu liep een verrekking op tegen KV Mechelen en wordt gespaard. Travelling squad. 🟣⚪️ #DINAND pic.twitter.com/zuwCRQBMGn — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 20, 2024





Volg Dinamo Minsk - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (22/08).