Jesper Fredberg countert kritiek op spelniveau van Anderlecht op een héél duidelijke manier

RSC Anderlecht is het seizoen gestart met tien op twaalf. De kritiek op het paars-witte spel is echter héél groot. Jesper Fredberg maakt zich echter geen zorgen.

RSC Anderlecht staat na vier speeldagen helemaal bovenaan het klassement. Toch is er allesbehalve een hoerastemming rond paars-wit. Daarvoor is het spel simpelweg te zwak.

"Resultaatsgewijs zijn we heel tevreden met die tien op twaalf", trapt Jesper Fredberg een open deur in in Het Laatste Nieuws. "We staan tenslotte bovenaan het klassement, hé."

© photonews

De sportief directeur van Anderlecht maakt zich echter geen zorgen over het spelniveau. "Er is duidelijk nog ruimte voor progressie. In België is de situatie apart omdat het seizoen héél vroeg start. Bij veel clubs is het huiswerk nog niet af."

"In de tussentijd is het wel heel belangrijk dat we presteren en punten pakken", besluit Fredberg. "En dat doen we. Het finetunen van ons spel kan beginnen van zodra de kern volledig is."

Welke spelers wil Jesper Fredberg nog naar RSC Anderlecht halen?

Fredberg heeft de komende weken nog werk op de plank liggen. Anderlecht wil nog een oplossing vinden voor enkele overbodige spelers. Daarnaast wil paars-wit het middenveld én de aanval versterken.