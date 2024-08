Miljoenentransfer heeft het moeilijk om door te breken bij Gent: "Geef hem tijd"

KAA Gent haalde deze zomer al heel wat zomertransfers in huis. Toch is en blijft Momodou Lamin Sonko dé transfer bij de Buffalo's van 2024. Hij kwam in januari voor liefst zeven miljoen euro over van het Zweedse Häcken.

Momodou Lamin Sonko is daarmee een absolute toptransfer gebleken voor KAA Gent. Toch als het gaat over het financiële van de zaak. Op het veld kon de 19-jarige Zweedse winger zich echter nog niet doorzetten. Hij kwam al tot wat speelminuten tegen Vikingur in de Conference League en mocht in de Jupiler Pro League ook tot twee keer al invallen. Zeven minuten tegen Charleroi, afgelopen weekend ook een halfuurtje tegen Westerlo. Vrancken blijft erin geloven Daarmee lijkt hij stilaan toch op de weg naar een belangrijkere positie bij Gent, nadat hij vorig seizoen onder Hein Vanhaezebrouck ook maar met mondjesmaat werd gebracht. Nu lijkt hij stilaan klaar om zijn rol op te pikken. "Ik heb veel met hem gepraat en hij heeft ook veel gesprekken gehad met de rest van de staff. We hebben hem gezegd dat we hem kansen zullen geven, maar dat we hem ook niet voor de leeuwen willen gaan gooien." "We zijn positief met hem bezig en hij voelt dat ook. Hij bracht tegen Charleroi ook al energie en tegen Westerlo ook. Ik zou zeggen: geef hem tijd en hopelijk pikt hij het allemaal op", is coach Wouter Vrancken hoopvol.





