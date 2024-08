STVV grijpt fors in na tegenvallende resultaten bij competitiestart

STVV is bijzonder moeizaam aan het seizoen begonnen. De club heeft momenteel slecht 1 punt gehaald uit vier wedstrijden.

STVV is momenteel de hekkensluiter in de Jupiler Pro League. De Kanaries beleefden vorig jaar een prachtig seizoen, maar het vertrek van heel wat sterkhouders en trainer Thorsten Fink had verstrekkende gevolgen.

Al van de openingswedstrijd ligt trainer Christian Lattanzio onder vuur, ook al heeft hij niet meteen de spelers in huis om hoge ogen te laten gooien. Toch willen het bestuur en de supporters veel meer zien van het huidige team.

Deze week was al te horen dat er voorlopig niet getwijfeld wordt aan de positie van de coach, maar de club grijpt door de tegenvallende resultaten wel stevig in, zo klinkt het in een nieuwsbericht dat naar de fans gestuurd werd.

Normaal stond de wedstrijd van zondag tegen Union SG in het teken van de jaarlijkse fandag voor de supporters, maar die wordt door de mindere resultaten voorlopig geschrapt.

Volgens het clubbestuur is het niet het juiste moment om dat nu te doen. De animatie die voorzien is zou wel doorgaan, maar de handtekeningsessie met de spelers is afgevoerd. Die zou later hernomen worden.