Waarom het helemaal geen drama is als Anderlecht in Conference League terechtkomt

RSC Anderlecht moet voorbij Dinamo Minsk om de groepsfase van de Europa League te halen. Maar een uitschakeling hoeft zeker geen drama te zijn.

RSC Anderlecht speelt vandaag en volgende week de play-offs van de Europa League tegen Dinamo Minsk. Als de troepen van Riemer dat niet overleven, wacht de Conference League en dat is zeker geen ramp voor paarswit.

Zeker op financieel vlak is er niet zoveel verschil tussen de Europa League en de Conference League. Voor kwalificatie in de Europa League krijg je als club 4.310.000 euro. Voor de Conference League is dat 3.170.000 euro.

Per overwinning in de Europa League strijkt de club 450.000 euro op, anders is dat 400.000 euro. De bedragen voor het pakken van een punt zijn respectievelijk 150.000 en 133.000 euro. Bitter weinig verschil dus.

Wat wel een verschil kan maken voor Anderlecht is dat er in de Europa League meteen acht groepswedstrijden volgen. In de Conference League zijn dat er slechts zes. Bovendien is de kans groot dat je een interessantere naam als tegenstander krijgt in de Europa League.

Europa League of Conference League, het zou geen drama mogen betekenen. Dat is wel een groot verschil met Club Brugge, dat 18,3 miljoen euro krijgt als startgeld voor de Champions League.