OPMERKELIJK! Saoedi's willen beste jonge spelers allemaal naar één JPL-club sturen

Volgens Panja heeft Prins Abdullah, de eigenaar van Beerschot, beslist om de beste jonge spelers uit Saoedi-Arabië naar Beerschot te verschepen. De Saoedische prins is ook eigenaar van Sheffield United.

Eerder werd al bekend dat er twee Saoedi's gingen tekenen bij Beerschot met Faisal Al-Ghamdi en Marwan Al-Sahafi. Beide spelers kwamen over van het Saudische Al-Ittihad. Dit is de club van Karim Benzema.

De laatste twee jaren gaan meer en meer Europese toppers richting Saudi-Arabië, maar het land wil ook de omgekeerde richting bewerkstelligen. Hiervoor hebben ze een specifieke reden.

In 2034 organiseert Saudi-Arabië het WK voetbal. Ze willen geen mal figuur slaan dan en willen dus jonge beloften ervaring laten opdoen in Europa. Hierin kadert de overgang van Faisal Al-Ghamdi en Marwan Al-Sahafi helemaal in.

Als er dus nog meer jonge talenten komen, hoeft dat niet te verbazen. Qatar deed eerder hetzelfde met jonge Qatarese spelers bij Eupen, net voor het WK daar.

