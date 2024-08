Karl Vannieuwkerke (KV Diksmuide Oostende) haalt stevig uit naar profvoetbal

De nieuwe club KV Diksmuide Oostende start binnenkort in derde nationale uit een fusie tussen het failliete KV Oostende en Diksmuide. Karl Vannieuwkerke is een van de drijvende krachten in het verhaal.

We kennen Karl Vannieuwkerke vooral als presentator en deze zomer was hij niet weg te slaan van het scherm. Het EK voetbal, de Tour de France, Vive le Vélo en zelfs de Olympische Spelen en Paris by Night: hij was er continu.

Maar de presentator is ook een voetballiefhebber. Zijn dochter speelt op nationaal niveau in het vrouwenvoetbal, zelf is hij een van de drijvende krachten achter KV Diksmuide Oostende.

© photonews

Waar liggen de ambities van KVDO? "Naar het profvoetbal? Om eerlijk te zijn vind ik het voetbal in 1A en 1B gewoon pure commercie: kopen, verkopen, geld verdienen… Het is ons doel om te blijven groeien zonder onze eigenheid te verliezen."

"Wij overtuigen nu spelers om te tekenen omdat ze in het Oostendse Albertpark voor 2.000 man zullen voetballen in plaats van bij een eerstenationaler voor 100 man op een veld met een piste rond", aldus Vannieuwkerke in Het Nieuwsblad.

Zie profvoetballers in 1B die niet zouden meedraaien bij KVDO

"Op middellange termijn is eerste nationale een objectief, maar laat ons eerst maar meedraaien in onze huidige reeks. Dat wordt al spannend in een sterke reeks."

De sterke man van KVDO prikte wel nog extra naar het profvoetbal: “Ik hoor soms oudere trainers zeggen: ' Het is veel te vroeg om die jonge gast te brengen'. En ze werven dan een gast aan die ooit nog in het profvoetbal zat. Dat is onzin. Ik zie soms in 1B voetballers die bij KVDO niet eens zouden uitblinken."