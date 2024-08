🎥 Moeilijke start voor Arthur Theate tegen 'Die Gelbe Wand' van Dortmund met toch een knipoog naar Tedesco

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Eintracht Frankfurt verloor met 2-0 van Borussia Dortmund. Arthur Theate stond al in de basis.

De Bundesliga is dit weekend ook weer van start gegaan. Dit gaf Arthur Theate de kans om zijn eerste officiële wedstrijd te spelen voor Eintracht Frankfurt, minder dan een week na zijn komst vanuit Rennes.

Voor deze eerste wedstrijd heeft de 24-jarige Luikenaar een echte vuurdoop beleefd, aangezien het een uitwedstrijd was tegen Borussia Dortmund, in de unieke sfeer van het Signal Iduna Park.

Vanaf het begin was het interessant op te merken dat Theate zich aan de linkerkant positioneerde, net zoals de rol die Domenico Tedesco hem in het nationale elftal heeft gegeven. Blijkbaar heeft zijn coach Dino Toppmöller (ex-Virton) naar de Rode Duivels gekeken de afgelopen maanden.

Frankfurt begon goed aan de wedstrijd, voordat Dortmund de wedstrijd weer in evenwicht bracht. Arthur Theate, die nog steeds niet in topvorm is, werd 20 minuten voor tijd als eerste gewisseld.

Op het moment dat hij werd vervangen door Niels Nkounkou, die we niet zo lang geleden aan de kant van Standard hebben gezien, stond het nog steeds 0-0. Maar door aan te dringen, slaagde Borussia Dortmund erin om het verschil te maken dankzij een even late als prachtige dubbel van Jamie Bynoe-Gittens. Julien Duranville bleef 90 minuten op de bank.

??? DOELPUNT | Dortmund 1-0 Frankfurt | Bynoe-Gittens



WAT EEN DOELPUNT VAN BYNOE-GITTENS !!!!!!!!!!pic.twitter.com/AJuPhzPk4Y — Tekkers Foot (@tekkersfoot) 24 augustus 2024