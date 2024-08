Money time voor Vermeeren: 'Duitse club biedt uitweg voor jonge Duivel'

Volgens journalist Sacha Tavolieri heeft Vermeeren duidelijk gemaakt dat zijn voorkeur uitgaat naar RB Leipzig voor het komende seizoen. Ondanks belangstelling van Valencia, heeft de speler aangegeven dat hij graag in de Bundesliga wil spelen.

De Bundesliga-club zou de middenvelder graag voor één seizoen huren. Eerder haalde de Duitse ploeg ook Openda, Nusa en Vandervoordt binnen die allemaal voormalige smaakmakers waren uit Jupiler Pro League.

Vermeeren kwam in januari voor 18 miljoen euro over van Antwerp. Aanvankelijk zou hij het seizoen bij de Great Old afmaken, maar uit financiële overwegingen besloot Antwerp om in januari al tot verkoop over te gaan.

In Madrid wist de 19-jarige middenvelder coach Simeone nog niet te overtuigen. In slechts vijf wedstrijden speelde Vermeeren 160 minuten. Desondanks werd hij opgeroepen door bondscoach Tedesco voor het EK in Duitsland.

De Rode Duivel zit niet in de selectie van Atlético Madrid voor de thuiswedstrijd tegen Girona. Morgen wordt verwacht dat er meer duidelijkheid komt over zijn overstap naar Leipzig.

