WK-sensatie van 2014 keert terug naar La Liga

Volgens transferexpert Fabrizio Romano heeft James Rodríguez een mondelinge overeenkomst bereikt met Rayo Vallecano. Het zal gaan om een eenjarig contract met een optie voor een extra seizoen.

James wilt heel graag terugkeren naar La Liga waar hij eerder uitkwam voor Real Madrid. Bij de Koninklijke speelde hij 125 wedstrijden en wist hij 37 keer te scoren. Ook won hij twee keer de Champions League.

De Colombiaan zit deze zomer zonder club nadat hij zijn contract bij Sao Paulo niet verlengd zag worden. Na een uitstekende Copa America kan de 33-jarige aanvaller opnieuw genieten van belangstelling.

De Colombiaans international was een van de uitblinkers op de Copa América. In die finale ging het na verlenging met 1-0 onderuit tegen Argentinië.

In Europa speelde de aanvallende middenvelder ook bij FC Porto, AS Monaco, Bayern München, Everton en Olympiakos.

